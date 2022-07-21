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Россияне 20 июля били по Луганщине ракетами, из артиллерии, минометов и танков, чтобы продвинуться вперед

21 июля, 2022 четверг
08:25
война с Россией

Оккупанты 20 июля дважды ударили по Луганщине ракетами, 4 раза артиллерией, 5 - минометами, а также вели танковое наступление

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

По его словам, российские обстрелы Луганской области очень плотные и почти не прекращаются. Вообще в области "похоже, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного русской артиллерией".

"Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на Востоке, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Россияне пытаются развить наступление на Бахмут, но украинские защитники отбивают атаку. Глава ОВА отметил, что в каждом, даже маленьком, населенном пункте захватчикам оказывают достойное сопротивление.

"Враг применяет привычную для себя тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться вперед. Россияне организовали несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел. Добавились разрушения в Верхнекаменском. С воздуха в очередной раз обстреляна Белогоровка", - добавил он.

  • 19 июля на границе Луганщины и Донетчины россияне артиллерией, авиацией и "градами" обстреляли дома , где остались люди

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