Россияне 2 января обстреливали приграничные районы Сумщины и Черниговщины: повреждены жилые дома, линии электропередачи
В течение 2 января россияне наносили удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей, в результате чего повреждены линии электропередачи и жилые дома
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечают, что оккупанты обстреливали четыре общины Сумщины и одну общину Черниговщины.
"Огонь россияне открывали по направлениям населенных пунктов Волфинское, Раковка, Новые Юрковичи, Колотиловка, Дроновка, Пороз и Зерновое", - говорится в сообщении.
Применяли для обстрелов ствольную артиллерию, минометы и авиационные ракеты. В результате вражеских ударов в одной из общин повреждено здание школы, линии электропередачи и автомобиль.
Оперативное командование "Север" добавляет, что на Черниговщине под вражеские удары попали два населенных пункта Корюковского района.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий также уточняет, что около 23:00 2 января россияне из самоходной артиллерийской установки обстреляли Краснопольскую общину, населенный пункт Славгород. Были зафиксированы пять прилетов из минометов 120 мм калибра. Четыре из них повредили жилые дома местных: выбило стекла, повреждены двери и крыши.
Также после 02:00 3 января враг совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской общине. Итого было 38 прилетов. После 08:00 открыл огонь по Шалыгинскому обществу из зенитных установок.
В ночь на 3 января также был обстрелян населенный пункт Краснополье. В результате повреждена линия электропередачи.
- 1 января россияне нанесли более сотни ударов по приграничной области Сумской и Черниговской областей.
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