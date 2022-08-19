Россияне 16 раз в сутки били по Луганщине из артиллерии и применяли авиацию
В Луганской области 18 августа россияне 16 раз применили ствольную и реактивную артиллерию и били из авиации около восьми городов и сел
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
В течение 18 августа ВСУ на Луганщине отразили восемь вражеских атак, большинство из которых было направлено на Бахмут. Штурм на город оккупанты организуют, в частности, из Луганщины. Еще на одном направлении бои продолжались с утра.
"Около восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь они 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерии, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- 19 августа он сообщил, что в Луганской области кафиры "мобилизуют" всех мужчин с "гражданством ЛНР", несмотря на обещания призывать только жителей ОРЛО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.38
Покупка 39.38Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное