Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

В течение 18 августа ВСУ на Луганщине отразили восемь вражеских атак, большинство из которых было направлено на Бахмут. Штурм на город оккупанты организуют, в частности, из Луганщины. Еще на одном направлении бои продолжались с утра.

"Около восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь они 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерии, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных", - подчеркнул Сергей Гайдай.

19 августа он сообщил, что в Луганской области кафиры "мобилизуют" всех мужчин с "гражданством ЛНР", несмотря на обещания призывать только жителей ОРЛО.

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