Россияне 15 ноября выпустили по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
Основное количество ракет во время массированного удара РФ по Украине 15 ноября выпущено из находившихся на севере Каспийского моря стратегических бомбардировщиков
Об этом в эфире Еспресо рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Выпущено 100 ракет. К сожалению, все сбить невозможно, но большинство ракет будет сбито. Оккупант превзошел свою атаку 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты. 31 октября было сбито 45 из 55 ракет", - отметил Игнат.
Он подчеркнул, что сегодня есть неплохая работа ПВО.
"К сожалению, такое количество ракет – это огромные вызовы. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Есть последствия и для мирных жителей. Основное количество ракет вылетело из стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-60 с севера Каспийского моря, также, как обычно, из Ростовской области и акватории Черного моря. Собственно, все эти ракеты полетели по всем областям нашего государства", - подытожил спикер командования.
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