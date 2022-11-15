Об этом в эфире Еспресо рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Выпущено 100 ракет. К сожалению, все сбить невозможно, но большинство ракет будет сбито. Оккупант превзошел свою атаку 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты. 31 октября было сбито 45 из 55 ракет", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что сегодня есть неплохая работа ПВО.

"К сожалению, такое количество ракет – это огромные вызовы. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Есть последствия и для мирных жителей. Основное количество ракет вылетело из стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-60 с севера Каспийского моря, также, как обычно, из Ростовской области и акватории Черного моря. Собственно, все эти ракеты полетели по всем областям нашего государства", - подытожил спикер командования.

15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.