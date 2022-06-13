Россияне 13 июня убили троих мирных жителей в Авдеевке, Новоселовке Первой и Кураховке
13 июня россияне убили троих мирных жителей в Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .
"За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса в Авдеевке, в Новоселовке Первой и в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения", - написал он.
Кириленко добавил, что в области умерли двое гражданских, раненых в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - заявил глава ОВА.
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