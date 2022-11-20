Россияне 12 раз попали по Запорожской АЭС

Об этом сообщает Энергоатом в телеграммах.

В результате утренних и вечерних вражеских обстрелов ЗАЭС повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другая инфраструктура станции.

Также известно о трех попаданиях в районе подстанции "Радуга", состояние объекта сейчас выясняется специалистами.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - отмечает энергетическая компания.

Пресс-служба напоминает: Госатомрегулирование предоставило Энергоатому разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности. Это решение было принято, чтобы получать пару. Она, как свидетельствует Энергоатом, "критически необходима в зимний период года для обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей среды".

Однако, по данным НАЭК "Энергоатом", оккупанты на станции не дали украинскому персоналу запустить энергоблоки. Назначенный Росатомом "директор" ЗАЭС Олег Романенко заблокировал эти меры.

"Однако этого им оказалось недостаточно, и сегодня рашисты обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС", - информирует Энергоатом.

20 ноября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с заявлением о ситуации на ЗАЭС:

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром чрезвычайно тревожны. На площадке этой большой атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено. Как я уже много раз говорил, это игра с огнем!" " – сказал Гросси.

В тексте пресс-службы также говорится, что ни одно из российских попаданий по станции не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений от руководства станции о пострадавших нет, а эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

Напомним, что по состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.

18 ноября Управляющий совет международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял третью с 24 февраля резолюцию с призывами к России прекратить все боевые действия в районах украинских ядерных объектов.

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