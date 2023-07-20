Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты озвучили, что основной версией пожара в Украинском доме в Мариуполе является поджог. Россияне будут искать и делать вид, что ничего не произошло, а потом забудут. На самом деле это сделали наши подростки 15-18 лет. Они притащили снаряд на территорию Украинского дома и подожгли его. Потому что захватчики переделали его в российский дом", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, ребята таким образом продемонстрировали, что россиянам здесь не рады.

"Оккупанты точно не найдут того, кто это сделал. Наши партизаны нашли хлопцев, и уже приняты меры безопасности для них", - отметил Андрющенко.