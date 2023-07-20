Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что захватчики пытались превратить Украинский дом в Мариуполе в российский дом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты озвучили, что основной версией пожара в Украинском доме в Мариуполе является поджог. Россияне будут искать и делать вид, что ничего не произошло, а потом забудут. На самом деле это сделали наши подростки 15-18 лет. Они притащили снаряд на территорию Украинского дома и подожгли его. Потому что захватчики переделали его в российский дом", - подчеркнул Андрющенко.
По его словам, ребята таким образом продемонстрировали, что россиянам здесь не рады.
"Оккупанты точно не найдут того, кто это сделал. Наши партизаны нашли хлопцев, и уже приняты меры безопасности для них", - отметил Андрющенко.
- Вечером среды, 19 июля, во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар
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