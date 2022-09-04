Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что российские войска продолжают испытывать проблемы с мотивацией и дисциплиной в Украине. Кроме больших боевых потерь одной из главных претензий российских солдат, вероятно, остаются проблемы с зарплатой.

В русской армии доход военнослужащих состоит из скромной основной зарплаты, дополненной разнообразными бонусами и надбавками. Британцы предполагают, что у воюющих в Украине оккупантов возникли значительные проблемы с невыплатой существенных боевых премий.

"Это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров. Россияне систематически не обеспечивают базовые права для военных, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также зарплату". Это почти наверняка способствовало плохому моральному положению значительной части сил", - пришли к выводу в британской разведке.

6 августа Институт изучения войны сообщил, что в России новые батальоны формируются из "добровольцев" без военного опыта .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb