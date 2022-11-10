"Россиянам верить нельзя": в Минобороны прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона
Говорить об отходе российской армии от Херсона – преждевременно
Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает Liga.net .
Так, 9 ноября Шойгу согласился с предложением Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра. Видео доклада Суровикина было опубликовано российскими пропагандистскими СМИ.
По словам Маляр, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает и умение обмануть противника.
"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", - сказала замглавы МО.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск из Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.
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