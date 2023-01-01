Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW ссылаются на данные главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Отмечается, что интенсивность артиллерийских ударов врагом спала: если раньше россияне использовали 60 тыс. снарядов в день, то сейчас эти показатели втрое меньше – всего 19–20 тыс.

"ISW оценивает, что ограничения боеприпасов, вероятно, частично помешают российским войскам поддерживать высокие темпы операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе. Исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов российской армии, вероятно, повлияет на их способность поддерживать высокие темпы операций в других местах Украині. Этот украинский отчет о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что восстановление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", - говорится в отчете.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что ситуация на линии фронта зашла в тупик, ни Украина, ни Россия не могут добиться весомых успехов.

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