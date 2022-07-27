Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С каждым днем войны для россиян встает все более непростой выбор. С начала войны они так красиво зашли в десять областей Украины и двигались по 9 оперативным направлениям. Они ставили перед собой грандиозные планы по захвату всей Украины. А сейчас их непростой выбор состоит в том, удерживать ли одну территорию за счет другой. На самом деле речь не идет о том, чтобы завоевывать новые территории и создавать угрозу на других направлениях. Обратите внимание, они уже несколько недель не говорят о том, что хотят захватить Донецкую область", - пояснил Варченко.

Эксперт убежден, что россияне вынуждены будут покинуть территорию Украины.

"Россияне думают только о том, как с меньшими потерями уйти с той или иной территории. Я лично не вижу у россиян средств и сил, чтобы удержаться на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вскоре они вынуждены будут сделать "жест доброй воли" и покинуть временно оккупированную территорию Украины. Россияне понимают, что для того, чтобы вести боевые действия, нужно иметь чем воевать. Поэтому им сейчас нужно думать не о том, как наступать, а о том, как покинуть территорию Украины с наименьшими потерями", - добавил он.

19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

24 июля в Американском институте изучения войны сообщили, что деоккупационная операция ВСУ уже идет или вот-вот начнется

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту.

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