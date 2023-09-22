Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Россиянам рекордно повысят тарифы на газ

Россиянам рекордно повысят тарифы на газ

22 сентября, 2023 пятница
23:01
Экономика Российский газ

Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", потерявший три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке

Об этом сообщает The Moscow Times .

Отмечается, что оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики РФ.

"В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны – на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды – на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексации не проводили", – говорится в сообщении.

Ни разу за последние годы цены на газ не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020-м - 3%, в 2019-м - 1,4%, в 2018-м - 3,4%. Последнее резкое повышение газовых тарифов – на 15% за год – произошло в 2013 году.

В настоящее время власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения "Газпрома".

В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров), а в 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый ущерб в размере 1,3 трлн. рублей.

А в 2023 году компании все же удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 5 раз меньше прошлогодней – 296 млрд рублей. Запасы наличных денег на счетах "Газпрома" с начала войны сократились втрое: от "денежной подушки" размером 2 трлн рублей на начало июля 2023 года осталось чуть меньше 700 млрд".

  • Напомним, в преддверии зимы 2022 года Россия начала газовый шантаж Европы. В ЕС нашли альтернативные пути поставки и спокойно перезимовали. В начале 2023 транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.
  • Также сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.
  • 14 апреля министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил , что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.
  • 8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
  • 16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.
  • 14 сентября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), вплоть до полного его отказа.
Россия
газ
Читайте также:
22 сентября, 2023 пятница
Россия ударила ракетами по Кременчугу: один человек погиб, 31 – пострадал, среди них трое детей
21 сентября, 2023 четверг
Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия
ЗСУ війна проти Росії
22 сентября, 2023 пятница
ISW: Бронетехника ВСУ действует уже по последней линии обороны РФ на Запорожье
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.51
    Покупка 37.51
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
22 сентября
23:57
Украина и Канада подписали обновленное Соглашение о свободной торговле
23:47
Джастин Трюдо
Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц
23:43
Эксклюзив
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
23:23
Месси рассказал о недостойном поступке ПСЖ после победы Аргентины на ЧМ-2022
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 сентября
22:45
Обновлено
Россия ударила ракетами по Кременчугу: один человек погиб, 31 – пострадал, среди них трое детей
22:37
Моравецкий заявил, что Зеленский во время заседания ООН оскорбил поляков
21:59
Обновлено
Трюдо встретился с Зеленским и объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
21:56
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
21:43
Обзор
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Договоренности, военная помощь и исторические решения. Объясняем, чем важен визит Зеленского в США
21:41
Эксклюзив
Удары по Крыму - намек Кремлю на готовность Украины уничтожать энергетические объекты РФ зимой, - военный обозреватель Шарп
21:32
Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано
21:07
На фронте произошло 25 боеприкосновений, ВСУ отразили 11 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
21:05
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ATACMS для Украины, сезон "хлопка" в Крыму будет продолжаться. Военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:58
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия готовится в октябре рекомендовать начать переговоры, - Bloomberg
20:56
Обновлено
УПЛ: "Черноморец" забил 5 голов "Александрии", результаты и расписание других матчей 8-го тура
20:46
Фильчаков принес Украине четвертую медаль ЧМ-2023 по борьбе
20:00
Обзор
Победные новости 576-го дня войны: ВСУ атаковали штаб Черноморского флота России в Севастополе, а Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро
20:00
OPINION
"Хотите миру – сдавайтесь". Почему россияне не способны договариваться
19:50
Обновлено
ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
19:48
Обновлено
Кабмин
Реестр олигархов начнут заполнять уже после войны. Объяснение Минюста
19:43
РФ готовит кампанию по дискредитации Зеленского за границей: Ермак назвал тезисы пропагандистов
19:41
Украинская "Мавка" появится в кинопрокате Кипра и Греции
19:31
Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
19:20
Британец, которого Усик избил в полупрофессионалах, потребовал реванша и бросил вызов украинцу
19:16
СБУ сообщила о подозрении еще одному фигуранту по "делу Коломойского"
18:55
Россияне дважды атаковали Никополь беспилотниками
18:54
Со следующего года у пенсионеров будет пенсия не ниже 50% от их средней зарплаты в течение жизни, - Шмыгаль
18:46
В трех районах Одессы 23 сентября не будет света: в ДТЭК назвали причину
18:45
Эксклюзив
Нардеп Галайчук рассказал, что Рада должна проголосовать для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС
18:31
Гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира представляют Украину на фестивале в Барселоне
18:30
JAS 39 Gripen
Минобороны Чехии планирует продолжить обучение украинских военных на истребителях Gripen на своей территории
18:29
Обзор
Когда на Донбассе о СССР еще не знали: что посмотреть на выходные
18:23
В Украине в этом году зафиксировали корь в 11 областях: заболело 43 человека, среди них - 21 ребенок
18:11
Парламент поставил точку относительно прибыли предприятий оборонно-промышленного комплекса - Яровая
18:04
Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
18:03
Обновлено
Байден сказал Зеленскому, что США передадут Украине небольшое количество ракет ATACMS, - NBC News
17:53
МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов
17:44
лукашенко, 9 мая 2023
"Думаете, Польша просто так давит бедную Украину?": Лукашенко запустил в отношении Зеленского пренебрежительный нарратив
17:36
OPINION
Арсений Яценюк
Война России против Украины стала среди прочего испытанием для нашей дружбы и партнерства с другими народами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV