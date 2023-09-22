Россиянам рекордно повысят тарифы на газ

Об этом сообщает The Moscow Times .

Отмечается, что оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики РФ.

"В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны – на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды – на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексации не проводили", – говорится в сообщении.

Ни разу за последние годы цены на газ не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020-м - 3%, в 2019-м - 1,4%, в 2018-м - 3,4%. Последнее резкое повышение газовых тарифов – на 15% за год – произошло в 2013 году.

В настоящее время власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения "Газпрома".

В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров), а в 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый ущерб в размере 1,3 трлн. рублей.

А в 2023 году компании все же удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 5 раз меньше прошлогодней – 296 млрд рублей. Запасы наличных денег на счетах "Газпрома" с начала войны сократились втрое: от "денежной подушки" размером 2 трлн рублей на начало июля 2023 года осталось чуть меньше 700 млрд".