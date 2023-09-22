Россиянам рекордно повысят тарифы на газ
Российские власти готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения, чтобы наполнить бюджет "Газпрома", потерявший три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке
Об этом сообщает The Moscow Times .
Отмечается, что оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года возрастут на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны, опубликованном Минэкономики РФ.
"В итоге за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны – на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды – на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексации не проводили", – говорится в сообщении.
Ни разу за последние годы цены на газ не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020-м - 3%, в 2019-м - 1,4%, в 2018-м - 3,4%. Последнее резкое повышение газовых тарифов – на 15% за год – произошло в 2013 году.
В настоящее время власти возвращаются к увеличению бремени для потребителей на фоне резкого ухудшения финансового положения "Газпрома".
В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров), а в 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.
Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый ущерб в размере 1,3 трлн. рублей.
А в 2023 году компании все же удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 5 раз меньше прошлогодней – 296 млрд рублей. Запасы наличных денег на счетах "Газпрома" с начала войны сократились втрое: от "денежной подушки" размером 2 трлн рублей на начало июля 2023 года осталось чуть меньше 700 млрд".
- Напомним, в преддверии зимы 2022 года Россия начала газовый шантаж Европы. В ЕС нашли альтернативные пути поставки и спокойно перезимовали. В начале 2023 транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.
- Также сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.
- 14 апреля министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил , что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.
- 8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
- 16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.
- 14 сентября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), вплоть до полного его отказа.
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