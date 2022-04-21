Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении также отмечено, что приказ оккупантов является военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером, что армия РФ – это убийцы, насильники и мародеры.

"В очередной раз предупреждаем, что у военных преступлений нет срока давности, и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны", - сказано в сообщении ГУР МОУ.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb