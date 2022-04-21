Россиянам приказали убить всех пленных украинских воинов в Попасной – ГУР. Аудио
В перехваченном разведчиками ВСУ разговоре оккупантов идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ возле Попасной.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В сообщении также отмечено, что приказ оккупантов является военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером, что армия РФ – это убийцы, насильники и мародеры.
"В очередной раз предупреждаем, что у военных преступлений нет срока давности, и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны", - сказано в сообщении ГУР МОУ.
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