Россиянам предлагают туры за границу для оформления карт Visa и Mastercard иностранных банков
Российские туроператоры начали предлагать туры в Узбекистан для оформления банковских карт
Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России пишет Экономическая правда.
На российском туристическом рынке начали появляться туры для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков.
В настоящее время туркомпании предлагают поездки в Узбекистан, готовятся предложить выезды в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.
- Напомним, платежные сети Visa и Mastercard заявили , что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.
- В преддверии выхода из рынка России заявил также технологический гигант ИВМ.
- После блокировки Visa и Mastercard россияне переходят на китайскую карточную систему.
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