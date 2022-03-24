Россиянам предлагают туры за границу для оформления карт Visa и Mastercard иностранных банков

Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России пишет Экономическая правда.



На российском туристическом рынке начали появляться туры для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков.



В настоящее время туркомпании предлагают поездки в Узбекистан, готовятся предложить выезды в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.

Напомним, платежные сети Visa и Mastercard заявили , что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам. Компании понадобится несколько дней, чтобы прекратить все транзакции.

В преддверии выхода из рынка России заявил также технологический гигант ИВМ.

После блокировки Visa и Mastercard россияне переходят на китайскую карточную систему.