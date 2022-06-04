Россиянам отказывают по-украински, когда те пытаются оформить визу в Мексику
После заполнения заявления на сайте дипмиссии гражданам РФ приходит отказ на украинский язык
Об этом пишут "РИА Новости".
Известно, что россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе, но только по воздушному пути. Разрешение не нужно оформлять тем, кто имеет действующую визу Канады, США, Японии, Великобритании или какого-либо из государств, входящих в Шенгенскую зону, а также постоянное разрешение на проживание нескольких стран, указано на сайте посольства Мексики.
Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.
Теперь, если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос не обработан.
В посольстве Мексики комментариев по ситуации не давали.
- Напомним, около 500 украинских беженцев ждут в Мехико въезда в США. В конце марта правительство США объявило , что примет до 100 000 украинских беженцев, сотни туристов ежедневно приезжали в Мексику и летели в Тихуану, чтобы ждать разрешения на въезд в США.
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