Об этом в утренней сводке 14 февраля отчитывается Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки подразделения наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганская и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа на Донетчине.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

Солдатам РФ обещают денежные надбавки за каждый километр продвижения по украинской земле

Чтоб мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях.

К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

Одно из подразделений россиян на Луганщине обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги с информацией о себе

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.

На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

В Москве ученых начали агитировать к мобилизации

Так, в Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

РФ нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара по Украине за сутки

В течение 13 февраля противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины. В то же время, наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется.

Враг ведет наступление по 5 направлениям, терпит потери

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери.

Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск.

За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.