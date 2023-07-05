Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"У россиян была частичная мобилизация и мы помним, как это происходило. За три месяца они собрали примерно 300 тыс. личного состава. Это 100 тыс. в месяц и какие были большие проблемы – сколько было скандалов, не хватало еды, казарм, полигонов, одежды, снаряжения. Сейчас, чтобы полностью закрыть потребности на юге россиянам нужно там увеличить свое присутствие до 500 тыс.", - сказал он.

Коваленко добавил, что они должны сейчас туда отправить 300-350 тыс. резервов.

"Откуда он у них? Они сейчас не могут собирать полноценно 100 тыс. в месяц. Они могут начать мобилизацию или каким-то иным образом начать собирать человеческий ресурс, а его не хватит, чтобы решить все вопросы одновременно в очень короткие сроки. Россияне очень-очень. в непростом положении и так или иначе приближаются к своему очередному решению по жесту "доброй воли", - подытожил эксперт.