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Россиянам нужна армия Приднестровья, чтобы начать Одесский фронт, - Денисенко

26 апреля, 2022 вторник
16:43
Новости Вадим Денисенко

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что россияне пытаются заставить руководство Приднестровья вступить в войну, чтобы привлечь их армию к боевым действиям в Бессарабии

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ключевой момент сегодняшнего дня, с моей точки зрения, кроме событий на Востоке и происходящего на Донетчине и Луганщине, это "танцы с бубнами" вокруг Приднестровья. Сегодня уже Пушилин заявляет, что россияне должны после выхода на границу Донецкой и Луганской областей сразу выйти на Приднестровье. То есть, с одной стороны, нагнетается градус, с другой стороны - мы видим, что россияне заставляют руководство Приднестровья вступить в эту войну", - отметил советник главы МВД.

Вадим Денисенко отметил, что территория Приднестровья контролируется российским ФСБ и местными элитами уже 30 лет.

"По состоянию на сегодняшний день руководство Приднестровья не заинтересовано начинать боевые действия, но они люди подневольные, и сейчас россияне активизировались для того, чтобы заставить их вступать в боевые действия. РФ там имеет воинскую часть, состоящую примерно из трех тысяч человек, но реально боевых до 2000. Сама армия Приднестровья, по разным оценкам, 10–12 тысяч человек, именно этот контингент людей и нужен россиянам для того, чтобы начать Одесский фронт, боевые действия именно на Бессарабии", – подчеркнул Денисенко.

  • Напомним, 25 апреля в Молдове заявили , что взрывы в Тирасполе – повод для создания напряженности в Приднестровском регионе.

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война с Россией
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