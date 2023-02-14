Россиянам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут, - военнослужащий ВСУ Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил, что все попытки россиян окружить Бахмут напрасны
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Хочу подчеркнуть, что если россияне считают, что успешный бандит и зэк будет таким же бойцом, они ошибаются. Нам не важно кого уничтожать на своей земле. Поэтому убивать мы будем зэков, регулярный личный состав армии РФ и мобилизованных. Все, кто придет с оружием на нашу землю, будут ликвидированы Вооруженными Силами Украины", - сказал Войтко.
Военнослужащий ВСУ также рассказал об оперативной ситуации в Бахмуте.
"В Бахмуте очень сложная ситуация. Враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои. Однако хочу подчеркнуть, что россиянам не удается и в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Наши подразделения держатся и прекрасно выполняют свою работу. Враг несет большие потери в боях за Бахмут", - добавил он.
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