Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Хочу подчеркнуть, что если россияне считают, что успешный бандит и зэк будет таким же бойцом, они ошибаются. Нам не важно кого уничтожать на своей земле. Поэтому убивать мы будем зэков, регулярный личный состав армии РФ и мобилизованных. Все, кто придет с оружием на нашу землю, будут ликвидированы Вооруженными Силами Украины", - сказал Войтко.



Военнослужащий ВСУ также рассказал об оперативной ситуации в Бахмуте.



"В Бахмуте очень сложная ситуация. Враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои. Однако хочу подчеркнуть, что россиянам не удается и в ближайшее время не удастся окружить Бахмут. Наши подразделения держатся и прекрасно выполняют свою работу. Враг несет большие потери в боях за Бахмут", - добавил он.

В минобороны Великобритании рассказали, что за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

С понедельника, 13 февраля, гражданские лица и пресса смогут въезжать в Бахмут только по спецпропускам