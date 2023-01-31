Россиянам не удалось перекрыть трассу, по которой идет обеспечение ВСУ в Бахмуте, – Череватый
ВСУ делают все, чтобы не дать россиянам перекрыть трассу, по которой идет обеспечение украинских военных в Бахмуте
Об этом сказал спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Врагу не удалось захватить трассу.
"Пока это им не удается. Делается все, чтобы они как раз не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда, амуниция", – сказал он.
Череватый отметил, что Бахмут - все еще одно из главных направлений удара противника.
"Там они 197 раз наносили удары ствольно-реактивной артиллерией по нашим позициям, произошло 42 боевых столкновения. Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убито, 258 получили ранения разной степени. Боевые действия шли в районе Спорного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Клещиевки", - комментирует спикер.
- Военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил , что бои продолжаются по всей линии восточного фронта, но кардинальных изменений не произошло. Враг пытается подойти к бахмутскому мясокомбинату и заводу шампанских вин.
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