Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о Купянске, то рассмотрим стратегический уровень ситуации, который нам все объяснит. Россияне возле Купянска терпят стратегическое поражение, потому что они сейчас пытаются создать предпосылки для большого наступления. А итог, какой оккупанты получили за два месяца боев на том направлении, - два населенных пункта в серой зоне. То есть выглядит так, что сколько боев ни происходит, а российским войскам Купянск не светит", - подчеркнул военный эксперт Defence Express.

Иван Киричевский отметил, что действия агрессора создают угрозу мирному населению, к сожалению, для обстрелов гражданской инфраструктуры врагу нужно в десятки раз меньше снарядов, чем для выполнения задач по украинским войскам.