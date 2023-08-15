"Россиянам не светит": эксперт Defense Express объяснил, почему у Купянска РФ терпит стратегическое поражение
Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, отметил, что оккупанты за два месяца боев на Купянском направлении не смогли создать предпосылок для своего большого наступления
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Если говорить о Купянске, то рассмотрим стратегический уровень ситуации, который нам все объяснит. Россияне возле Купянска терпят стратегическое поражение, потому что они сейчас пытаются создать предпосылки для большого наступления. А итог, какой оккупанты получили за два месяца боев на том направлении, - два населенных пункта в серой зоне. То есть выглядит так, что сколько боев ни происходит, а российским войскам Купянск не светит", - подчеркнул военный эксперт Defence Express.
Иван Киричевский отметил, что действия агрессора создают угрозу мирному населению, к сожалению, для обстрелов гражданской инфраструктуры врагу нужно в десятки раз меньше снарядов, чем для выполнения задач по украинским войскам.
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