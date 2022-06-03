Россиянам не хватит сил на захват Донецкой области после боев за Северодонецк, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что захватчики нацелены захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы командование РФ могло отчитаться своим гражданам об "освобождении" всей Луганской области.

Однако у оккупационных войск вряд ли будут силы, необходимые для захвата всей территории Донецкой области после дальнейших потерь вокруг Северодонецка.

"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить оцепление Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - говорится в сообщении.

Аналитик отметил, что военное руководство РФ продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием морального духа мобилизованного личного состава.

Принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.

"2 июня 113 полк так называемой ДНР опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров", - идется в сообщении.

Как сообщили в Институте, россияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки. Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.

"Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и вероятную нерешительность Кремля относительно того, как интегрировать оккупированную территорию", - добавили аналитики.

1 июня на северодонецком объединении "Азот" россияне повредили состав с метанолом, а в Лисичанске попали в больницу. Также кафиры нанесли огромные потери домам гражданских.

2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке. Россияне продвинулись в глубь города и контролируют большую часть. Несмотря на это, украинские защитники удерживают позиции, успешно проводят локальные операции и берут пленных.

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