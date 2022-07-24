Россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума, – первый заместитель головы Херсонского облсовета
Украинцы, имеющие опыт проведения выборов в Херсонской области, избегают сотрудничества с россиянами, готовящими псевдореферендум
Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель головы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, россияне готовятся к псведореферендуму по своему установленному графику.
"Мы очень внимательно наблюдаем и отслеживаем процессы, связанные с организацией фейкового референдума в Херсонской области. У них очень большая проблема с формированием избирательных комиссий, потому что наши люди отказываются принимать в этом участие и каждый, кто имеет опыт, знает, что криминал и предательство", – сказал Соболевский.
Чиновник перечислил причины отказов.
"У кого-то резко со здоровьем "плохо", кто-то прямо говорит, кто-то просто отправляет их за российским кораблем. Они не могут сформировать необходимое количество участковых комиссий. Сформировать избирательную комиссию – нужно 7-10-12 человек, но чтобы провести "референдум" в Херсонской области, им нужны сотни людей - у россиян их нет", - подытожил он.
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