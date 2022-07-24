Россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума, – первый заместитель головы Херсонского облсовета

Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель головы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, россияне готовятся к псведореферендуму по своему установленному графику.

"Мы очень внимательно наблюдаем и отслеживаем процессы, связанные с организацией фейкового референдума в Херсонской области. У них очень большая проблема с формированием избирательных комиссий, потому что наши люди отказываются принимать в этом участие и каждый, кто имеет опыт, знает, что криминал и предательство", – сказал Соболевский.

Чиновник перечислил причины отказов.

"У кого-то резко со здоровьем "плохо", кто-то прямо говорит, кто-то просто отправляет их за российским кораблем. Они не могут сформировать необходимое количество участковых комиссий. Сформировать избирательную комиссию – нужно 7-10-12 человек, но чтобы провести "референдум" в Херсонской области, им нужны сотни людей - у россиян их нет", - подытожил он.