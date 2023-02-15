Россиянам не хватает инженеров, чтобы запустить захваченные заводы на оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Враг захватил целый ряд заводов на временно оккупированных землях, но работать на полную мощность они не могут, ведь персонал отказался работать на россиян. Особенно остро проблема стоит с инженерами, покинувшими регион после оккупации. Там, где есть техническая возможность, враг начал производить противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения (бетонные пирамиды), где такой возможности нет – заводы режут на металл, и вывозят лом в РФ", - рассказали в Центре.