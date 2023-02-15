Россиянам не хватает инженеров, чтобы запустить захваченные заводы на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Украины захваченные россиянами предприятия не могут работать на полную мощность из-за отъезда высококвалифицированной рабочей силы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг захватил целый ряд заводов на временно оккупированных землях, но работать на полную мощность они не могут, ведь персонал отказался работать на россиян. Особенно остро проблема стоит с инженерами, покинувшими регион после оккупации. Там, где есть техническая возможность, враг начал производить противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения (бетонные пирамиды), где такой возможности нет – заводы режут на металл, и вывозят лом в РФ", - рассказали в Центре.
- 14 февраля в ЦНС также рассказали, как российская власть придумывает новые способы , чтобы поощрить рашистов переезжать на временно оккупированные территории Украины.
- Украинские дети на временно оккупированных территориях продолжают учиться в школах онлайн , но россиянам это явно не нравится.
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