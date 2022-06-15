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Россиянам могут повысить призывной возраст с 40 до 49 лет, - ISW

15 июня, 2022 среда
06:04
война с Россией российские войска

Военное руководство РФ продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. В частности, власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Призыв россиян

"Российское военное руководство продолжает расширять резерв призывников, манипулируя служебными требованиями. Российский милблогер Юрий Котенок предположил, что российские власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование о прохождении военной службы для службы в танковых частях. Если это правда, сдвиг демонстрирует растущее отчаяние Кремля относительно новобранцев для пополнения передовых частей, независимо от их плохих навыков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Котенок повторил призывы других блоггеров снизить требования к здоровью для тех, кто служит в тылу и на вспомогательных должностях. Он также сказал, что, хотя российские новобранцы должны иметь чистое криминальное прошлое для службы, частные военные компании, такие как группа Вагнера, допустят к службе лиц с "мягкими проступками", и что многие из этих мелких правонарушителей были мобилизованы в бой с наемниками в Донецке и Луганске.

По данным американских экспертов, российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва соответствующих новобранцев, даже за счет высококвалифицированных военных.

В отчете говорится, что российские власти могут ускорить планы по аннексии оккупированных территорий Украины и готовят политические и административные меры по контролю над аннексированными территориями.

"Несмотря на очевидное отсутствие поддерживаемого Кремлем мандата о состоянии оккупированных территорий, российские власти, вероятно, настаивают на ускорении всеобъемлющего процесса аннексии, чтобы укрепить контроль над украинскими территориями и интегрировать их в политическую и экономическую среду России", - считают эксперты.

Военные учения в Беларуси. Вступят ли открыто в войну с Украиной белорусы

Также сообщается, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, направленные на отработку возможностей управления войсками. Однако эксперты считают маловероятным, что Беларусь присоединится к войне в Украине на стороне России.

"Начальник тыла вооруженных сил Беларуси генерал-майор Андрей Бурдыко сообщил, что в учениях примут участие органы военного управления, неуказанные воинские части и организации тыла, и они призваны улучшить слаженность командно-штабного и тылового обеспечения для повышения общего уровня обучения и практические навыки персонала в "динамически меняющейся среде". Несмотря на начало этих учений, маловероятно, что Беларусь присоединится к войне в Украине из-за угрозы внутренних беспорядков, с которыми столкнется президент Александр Лукашенко, если он привлечет в боевых действиях и без того ограниченные белорусские военные средства", - говорится в отчете.

Как говорят в Институте, любое вступление Беларуси в войну также, вероятно, спровоцирует дальнейшие разрушительные санкции против Беларуси.

"Любая неподдерживаемая белорусская атака на север Украины, скорее всего, будет крайне неэффективной, а качество белорусских войск остается низким. ISW продолжит следить за передвижениями белорусов, но пока не прогнозирует вступление Беларуси в войну", - отмечают эксперты.

Еще главные тезисы из отчета

  • Российские войска продолжают борьбу за контроль над промышленным заводом "Азот" и уничтожили все мосты между Северодонецком и Лисичанском, предположительно, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критических коммуникаций.
  • Российские войска продолжают готовиться к наступательным действиям к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.
  • Российские войска продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута у трассы Т1302, чтобы перерезать украинские линии коммуникации к Северодонецку и Лисичанску.
  • Российские войска продолжили наступательные операции по отталкиванию украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.
  • Украинские контратаки вынудили российские войска на южной оси занять и укрепить оборонительные позиции.

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