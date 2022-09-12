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Главная война с Россией Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге

Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге

12 сентября, 2022 понедельник
23:51
война с Россией

На 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров. Освобождены более 500 квадратных километров оккупированных территорий Юга

Об этом сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Он отметил, что благодаря удачному планированию Оперативного командования "Юг", украинские военные уволили 13 населенных пунктов оккупированного юга.

"В течение двух последних недель уничтожено более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены более 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. Благодаря современной технике, которые нам предоставляют международные партнеры, уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", — говорит Дмитрий Марченко.

Согласно сведению Главного управления разведки, есть подтверждение того, что российские офицеры, командующие Херсонским направлением, морально очень подавлены.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории", — добавил Дмитрий Марченко.

  • Михаил Подоляк 12 сентября рассказал, что "Z-сообщество" начинает осознавать: Кремль "поставил все на красное и проиграл".
  • В вечерней сводке за 12 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных, подразделений на территорию Украины.
  • В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова 12 сентября ответил угрозами.
  • 12 сентября Силы обороны зашли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на вечер, 12 сентября, Вооруженные силы Украины вернули уже почти 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.
  • 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
  • Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр уволили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
  • Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

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