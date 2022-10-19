Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что у Пригожина и Кадырова достаточно медиаресурсов, чтобы рассказать россиянам о побеге из Херсона как о большой тактической победе. Они будут рассказывать об объективном и оперативном успехе российской армии", - пояснил Катков.

Эксперт убежден, что Путин предоставил Суровикину полный карт-бланш на действия против Украины.

"Бегство россияне будут описывать, как форсированное отступление на заранее подготовленные позиции, когда враг их панически преследует. Однако я не думаю, что Суровикину что-то угрожает в смысле его карьеры. Он получил максимальный рейтинг доверия от Путина и будет делать все возможное, чтобы угодить Путину. Он получил полный карт-бланш и потому применяет тактику ракетного террора всей территории Украины", - добавил он.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра из четырех регионов.

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