Россиянам болезнен санкционный режим, поэтому Лавров поехал на саммит G20, - политический эксперт Кулик
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что российским властям болезнен санкционный режим и РФ неспособна противостоять всему миру, поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и поехал на саммит G20
Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров все-таки приехал на саммит Большой двадцатки. Это значит, что для россиян болезнен санкционный режим и для них важно, как их оценивают, как с РФ будут выстраивать отношения глобальные игроки. Для России важно, насколько долго продержится санкционный режим и что будет в послевоенном мире", – отметил Кулик.
Политический эксперт добавил, что в случае, если бы Россия могла противостоять всему миру, Лавров на саммит G20 не поехал бы.
"По большому счету визит Лаврова на саммит G20 был симптоматичным. Если бы россияне чувствовали в себе силу противостоять всему миру, очевидно, бойкотировали бы этот саммит. А так Лавров приехал. Возможно, он не получил того, на что надеялся. Возможно министр иностранных дел. РФ ожидал более нейтральной оценки действий России, но этого не произошло", - отметил Виталий Кулик.
- 8 июля агентство Reuters сообщило, что в начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийскому коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну".
- Позже глава МИД Японии Эсимас Хаяси отказался приходить на официальный ужин G20 из-за вероятности присутствия на встрече Лаврова.
- В целом главе МИД России устроили бойкот на встрече G20, из-за чего он досрочно покинул саммит.
- 9 июля дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что Лавров провалил тест на участие Путина в саммите G20.
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