Россиян ждет разгром в случае повторения наступления на Киев, - военный эксперт Саламаха
Военный эксперт Николай Саламаха убежден, что российско-беларусские войска будут уничтожены в случае повторного наступления на территорию Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"С точки зрения военного здравого смысла даже вторжение 24 февраля выглядело авантюрой. Тем более сейчас будет выглядеть полной бессмыслицей повторное наступление с территории Беларуси в направлении Киева. Даже, если сейчас они смогут вместе сформировать ударную группировку, она будет уничтожена, как и в прошлый раз", – объяснил Саламаха.
Эксперт подчеркнул, что действия россиян трудно предугадать, поскольку они всегда действуют нелогично
"Россияне вместе с беларусами могут создать группировку войск численностью от 50 до 80 тыс. человек. И даже попытаться наступать на Север Украины. Однако их ждет разгром. Это авантюра. Однако предусмотреть их нелогичные действия пока невозможно", - добавил он.
- В ДПСУ 27 декабря рассказали , что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но напряженная, ведь там совместно с РФ происходит нагнетание путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное