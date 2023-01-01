Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"С точки зрения военного здравого смысла даже вторжение 24 февраля выглядело авантюрой. Тем более сейчас будет выглядеть полной бессмыслицей повторное наступление с территории Беларуси в направлении Киева. Даже, если сейчас они смогут вместе сформировать ударную группировку, она будет уничтожена, как и в прошлый раз", – объяснил Саламаха.

Эксперт подчеркнул, что действия россиян трудно предугадать, поскольку они всегда действуют нелогично

"Россияне вместе с беларусами могут создать группировку войск численностью от 50 до 80 тыс. человек. И даже попытаться наступать на Север Украины. Однако их ждет разгром. Это авантюра. Однако предусмотреть их нелогичные действия пока невозможно", - добавил он.

В ДПСУ 27 декабря рассказали , что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но напряженная, ведь там совместно с РФ происходит нагнетание путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений.

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