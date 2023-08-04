Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Ипотечная программа не пользуется спросом, ведь россияне не спешат покупать жилье в чужой стране, еще и в зоне боевых действий. Следовательно Кремль ввел обязательное государственное страхование на случай потери такого жилья", - говорится в сообщении.

"Все эти инициативы призваны при всем заселить ТОТ россиянами вместо украинцев и изменить демографический состав населения", - добавили в ЦНС.