Россиян заманивают на временно оккупированные территории дешевыми ипотеками на жилье, – ЦНС
Захватчики пытаются изменить демографический состав временно оккупированных территорий Украины, заселив их россиянами. Им обещают дешевые кредиты на жилье
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Ипотечная программа не пользуется спросом, ведь россияне не спешат покупать жилье в чужой стране, еще и в зоне боевых действий. Следовательно Кремль ввел обязательное государственное страхование на случай потери такого жилья", - говорится в сообщении.
"Все эти инициативы призваны при всем заселить ТОТ россиянами вместо украинцев и изменить демографический состав населения", - добавили в ЦНС.
- Накануне стало известно, что захватчики отвезли из России на временно оккупированные территории Запорожской области медицинский персонал. Врачей расселяют в захваченных домах украинцев.
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