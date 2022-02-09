Россиян вообще не должно быть на Олимпиаде-2022: Президент Федерации лыжных гонок РФ объявила бойкот норвежским СМИ

Об этом сообщает российское издание Championat.com.

По словам Вяльбе, она была возмущена статьей журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы представителя команды Олимпийского комитета России Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналист написал, что его и других россиян не должно быть на Олимпиаде.

"Вчера ко мне подошел норвежский журналист, говорящий на русском языке, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто "задрали", честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьезные люди из ведущего телеканала", - возмутилась Вяльбе.

Она добавила, что решила объявить бойкот норвежской прессе.

"Я ему сказала, что мы не вспоминаем о проблемах у Весы Йохауг и Мартина Сундбю, почему вы всегда готовы вывернуть все наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы нет - с норвежскими СМИ я не говорю. Это только мое решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется", - отметила Вяльбе.

В гонке на 30 км Александр Большунов с большим преимуществом завоевал золото, а лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо стал 40-м. Норвежец взял реванш в спринте, в котором выиграл золото, в то время как Большунов неожиданно снялся с соревнований перед стартом.

Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. На играх в Пекине выступает команда ОКР, россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.

Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой.

9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.

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