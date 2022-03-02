"Россиян в Украине встречают цветами. Но эти цветы – "Пионы", – секретарь СНБО Данилов

Об этом в эфире национального информационного телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"На сегодняшний момент у Российской Федерации нет контакта примерно с 8 тысячами своих военнослужащих. Это не значит, что они все погибли. Погибли, по нашим расчетам, примерно 6 тысяч, а другие еще где-то бродят. Потому что они убежали от этой войны".



Подавляющее большинство из них не представляли, что они здесь будут получать. Они почему-то решили, что в феврале-месяце здесь есть цветы. У нас здесь действительно есть цветы, но они называются "Пионы". Наша артиллерия кроет "Пионами" этих людей, которые сегодня пришли с захватническими намерениями на нашу землю. Вот единственные цветы, которые украинцы, наши артиллеристы шлют этим подонкам, которые пришли захватить нашу родную страну", – подчеркнул Данилов.



Он также считает, что одним из мотивов введения военного положения в России (по данным нашей разведки, его могут ввести уже с 4 марта) может стать дополнительная мобилизация.



"Хотелось бы посмотреть, как на такое развитие событий будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и другие города, в которых много интеллигенции, людей, понимающих, что происходит вообще на территории Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день у Путина не хватает пушечного мяса. И он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, – для того, чтобы отправлять сюда, для того чтобы они попадали в нашу "мясорубку", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, украинское ПВО сбило вражескую ракету в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве.