Россиян собирают воевать из глубинки, европейская часть РФ не чувствует войны, - боец ВСУ Сазонов

Об этом боец ВСУ Кирилл Сазонов заявил в эфире Еспресо.

"Интересно обращать внимание на то, с кем мы воюем. Подстрелили капитана одного, недалеко от наших окопов. Ребята забрали его сумку - передать в контрразведку интересные им документы. Из интереса посмотрели фамилии личного состава, там человек 120. Славянская фамилия - каждая десятая, а все остальные - непривычны для нашего языка. Их собирают с каких-то околиц, маленьких республик или краев, так что европейская часть России, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, не чувствуют этой войны", - рассказал он.

По его словам, россияне из европейской части страны не идут в такие бои, как на Луганщине и не умирают.

"Из них почти никто не идет в такие бои и они не умирают. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что с момента начала войны они многому научились. У них есть штурмовики и профессиональные военные. И мы учимся и они учатся", - подытожил Сазонов.