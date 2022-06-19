Россиян нужно убеждать, что им нужны их люди и тела погибших, - Максим Жорин

Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сложности переговоров с Россией относительно обмена пленными или же погибшими заключаются в том, что россиянам нужно объяснить, что им нужны их люди, тела их погибших. Россияне иногда откровенно не понимают, зачем им нужны пленные, тела погибших офицеров. Мы по-разному ценим наших людей и в этом наибольшая сложность", - отметил Жорин.

Военный добавил, что процесс обмена пленными достаточно тяжел, ведь сложно понять, что у головах россиян.

"Мы имеем дело с больными и неадекватными людьми. Достаточно сложно представить, что находится в тех больных головах. Процесс возвращения азовцев будет довольно непростым, ведь мы прекрасно понимаем всю ценность этих людей для Российской Федерации. Россияне будут пытаться удерживать защитников Азовстали как можно дольше", – заметил Максим Жорин.

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