Россиян нужно убеждать, что им нужны их люди и тела погибших, - Максим Жорин
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что россиян необходимо убеждать в том, что им нужны их люди и тела погибших в Украине российских военных
Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сложности переговоров с Россией относительно обмена пленными или же погибшими заключаются в том, что россиянам нужно объяснить, что им нужны их люди, тела их погибших. Россияне иногда откровенно не понимают, зачем им нужны пленные, тела погибших офицеров. Мы по-разному ценим наших людей и в этом наибольшая сложность", - отметил Жорин.
Военный добавил, что процесс обмена пленными достаточно тяжел, ведь сложно понять, что у головах россиян.
"Мы имеем дело с больными и неадекватными людьми. Достаточно сложно представить, что находится в тех больных головах. Процесс возвращения азовцев будет довольно непростым, ведь мы прекрасно понимаем всю ценность этих людей для Российской Федерации. Россияне будут пытаться удерживать защитников Азовстали как можно дольше", – заметил Максим Жорин.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными , во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
- 30 апреля Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских.
- 6 мая между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, домой возвращено 28 военных и 13 гражданских .
- 18 июня Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "5 на 5" .
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