Россиян никто за людей считать не будет, - экс-футболист "Динамо" Хачериди

Об этом сообщает " Профутбол Digital ".

"Русский народ? Это же не люди, любого спросите. Кто их может любить после того, что они делают? Это же на всю жизнь останется. Их никто за людей считать не будет. Там есть здравомыслящие люди, но боятся говорить. Нормальный человек никогда не будет с этой страной что-либо связывать", – сказал Евгений Хачериди.

Футболист также рассказал, какая ситуация сейчас в Мелитополе, откуда он родом.

"Город в оккупации, да. Не то, что очень сложно, но слава Богу там ничего такого нет, беззакония нет. Только людям негде работать, цены поднялись. Ничего хорошего, пока там оккупанты. У меня бабка и отец там. Сестра приедет из Крыма сделает им карточку, чтобы была связь", - рассказал Хачериди.

34-летний Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Потом играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни".

С 2007 года центрбек был игроком "Динамо", в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и трехкратным обладателем Суперкубка Украины. Также выступал за греческий ПАОК.

На счету Евгения Хачериди 51 матч и 3 гола в составе сборной Украины.

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