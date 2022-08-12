Россиян не стоит отмежевывать от Путина: глава МИД Эстонии Рейнсалу поддержал запрет на выдачу виз гражданам РФ
Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не согласен с позицией Германии и выступает за санкции против РФ посредством запрета выдачи туристических виз российским гражданам
Об этом сообщает ERR.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что простых граждан России нельзя рассматривать как отдельную категорию и отделять их от лидера РФ Владимира Путина. Так министр прокомментировал объявленный в четверг запрет Эстонии на въезд граждан России, имеющих шенгенские визы, который вступит в силу 18 августа.
Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что не поддерживает подобные санкции. На вопрос, не беспокоит ли Эстонию возможность того, что пограничные с Россией страны останутся в ЕС наедине с этим предложением, Рейнсалу ответил, что все еще рассчитывает на широкую поддержку.
"Я не согласен с подходом, согласно которому мы смотрим на "простых" российских граждан и отделяем их от Путина. Войну ведет Российская Федерация как государство. Бесспорно, российские граждане своей пассивностью несут за это моральную ответственность. Позиция Эстонии состоит в том, что Европа должна ввести санкции. Наше сообщение как государства, поскольку это в нашей компетенции – вводить такие санкции, следующее: российским гражданам здесь не рады".
Он также добавил, что это "совершенно морально недопустимо позволять сотням тысяч российских граждан ездить в туристические поездки, тогда как в Украине детей разносят на куски ракетами, буквально оплаченными налоговыми деньгами этих же российских граждан".
Рейнсалу отметил, что на следующей неделе эстонский кабмин начнет обсуждать варианты, как с помощью юридических процедур полностью запретить въезд граждан России через границу Эстонии.
"На мой взгляд, настоящая опасность заключается в том, что сейчас мы имеем сотни тысяч россиян, которые передвигаются и путешествуют туда-сюда. Это фактически усложняет для нас мониторинг ситуации безопасности. Не говоря уже о том, что это тоже мне кажется с моральной точки зрения очень сомнительным.
- Напомним, власти Эстонии намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами
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Ранее премьер-министр страны Кая Каллас призвала страны перестать выдавать россиянам туристические визы
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А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос был рассмотрен на саммитах ЕС.
- При этом канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. В этом вопросе Германия пока не пришла к единому мнению
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