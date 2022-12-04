Россиян, которые приезжают в Латвию, не удастся изменить за одно поколение, - министр юстиции
Нужно проводить воспитательную работу среди россиян, чтобы они не учили соседей, как им жить – это даст им возможность измениться
Об этом в эфире Эспрессо заявил министр юстиции Янис Борданс.
"Есть вопросы образования и воспитания. Нужны разные воспитательные выставки, академические и научные конференции. Мы в Латвии уже несколько лет подсчитываем ущерб от оккупации СССР. Такие мероприятия могут заставить и дать возможность россиянам меняться. Сомнительно, что это удастся изменить в течение одного поколения", – сказал он.
По мнению Борданса, сложно менять сложившегося человека, который поучает весь мир и привык говорить соседям, как им жить.
"Они, возможно, даже понимают, что они здесь гости и говорят, что вернутся в Россию, когда там все изменится. Я не знаю, кто верит в то, что Россия изменится и как они будут здесь жить. Наверное, нужны десятилетия, чтобы они это поняли", - подытожил министр.
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