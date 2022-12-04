Об этом в эфире Эспрессо заявил министр юстиции Янис Борданс.

"Есть вопросы образования и воспитания. Нужны разные воспитательные выставки, академические и научные конференции. Мы в Латвии уже несколько лет подсчитываем ущерб от оккупации СССР. Такие мероприятия могут заставить и дать возможность россиянам меняться. Сомнительно, что это удастся изменить в течение одного поколения", – сказал он.

По мнению Борданса, сложно менять сложившегося человека, который поучает весь мир и привык говорить соседям, как им жить.

"Они, возможно, даже понимают, что они здесь гости и говорят, что вернутся в Россию, когда там все изменится. Я не знаю, кто верит в то, что Россия изменится и как они будут здесь жить. Наверное, нужны десятилетия, чтобы они это поняли", - подытожил министр.