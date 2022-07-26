Россиян и техники в Новой Каховке больше, чем в Херсоне, - мэр
В Новой Каховке очень много российской армии и их военной техники
Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Еспресо.
"Тактически или географически, Новая Каховка стала центром - у нас вооруженных сил РФ и техники больше, пожалуй, чем в самом Херсоне. Я могу констатировать, что ВСУ хорошо осведомлены, где что расположено, потому что каждый прилет достигал своей цели - успехов не пришлось долго ждать. И реально, где были склады, туда и прилетало", - сказал он.
По словам Коваленко, это стало сигналом о том, что Украина помнит про город.
"У оккупантов есть ощущение, что их скоро выбьют из города. Раньше слишком вольготно они себя чувствовали - ходили в рестораны и кафе. Но после того, как начались конкретные попадания, - они зашевелились. Одна из причин, почему я так долго оставался в городе, - я правда верил, что путь возвращения будет намного быстрее", - подытожил мэр.
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