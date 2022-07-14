Об этом сообщает в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Как рассказал министр, представители стран-агрессоров не смогут принять участие в чемпионате мира среди юниоров, чемпионате Европы, чемпионате мира среди юношей и девушек до 17 лет, а также чемпионате Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Кроме того, они не смогут выступить и под нейтральными флагами.

"У России забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году. Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", - добавляет Гутцайт.

Из-за санкций россияне возвращаются к музыке и фильмам на дисках.

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