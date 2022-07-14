Россиян и белорусов отстранили от международных соревнований по тяжелой атлетике
Российские и белорусские спортсмены, тренеры и судьи отстранены от всех соревнований по тяжелой атлетике под эгидой IWF и EWF
Об этом сообщает в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Как рассказал министр, представители стран-агрессоров не смогут принять участие в чемпионате мира среди юниоров, чемпионате Европы, чемпионате мира среди юношей и девушек до 17 лет, а также чемпионате Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Кроме того, они не смогут выступить и под нейтральными флагами.
"У России забрали право проводить ЧЕ среди юношей и девушек, который должен был состояться в 2022 году. Официальные лица из РФ и РБ отстранены от спортивных организаций, за исключением первого вице-президента EWF из России. Над этим мы продолжаем работать", - добавляет Гутцайт.
- Из-за санкций россияне возвращаются к музыке и фильмам на дисках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.88
Покупка 35.88Продажа 36.87
-
EUR
Покупка 35.89Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное