Об этом сообщили в комитете ВР Украины по молодежи и спорту.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) отреагировал на обращение Федерации современного пятиборья Украины и отстранил от международных стартов всех российских и белорусских спортсменов. Речь идет о чемпионатах мира и Европы по этому виду спорта, а также все официальные соревнования под эгидой международной и европейской организаций. Пятиборцы из России и Беларуси также не имеют права выступать под нейтральным флагом.

Следующий шаг – отстранение чиновников из стран-агрессоров от руководящих должностей, занимаемых ими в структуре международных организаций по современному пятиборью.

"Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим. Наша федерация в постоянном контакте с членами Исполкома UIPM и представителями федераций современного пятиборья других стран. Украина настаивает на принятии соответствующих решений", - подчеркнул Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины.

Добавим, 20 мая Россию отстранили от ЧЕ по баскетболу.

Добавим, 14 июля россиян и белорусов отстранили от международных соревнований по тяжелой атлетике.

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