Россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023

Об этом сообщает The Indian Express.

МОК (Международный олимпийский комитет) не допустил россиян и белорусов к участию в Азиатских играх, стартующих 23 сентября. На соревнованиях будут разыграны олимпийские лицензии, на которые претендовали представители стран-агрессоров.

"Российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОСА", - сообщили в Олимпийском совете Азии.

В МОК обосновали решение.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 была исследована, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась невыполнимой по техническим причинам", - говорится в заявлении.