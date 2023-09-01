Россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023
В пятницу, 1 сентября, стало известно о недопуске россиян и белорусов к участию в Азиатских играх
Об этом сообщает The Indian Express.
МОК (Международный олимпийский комитет) не допустил россиян и белорусов к участию в Азиатских играх, стартующих 23 сентября. На соревнованиях будут разыграны олимпийские лицензии, на которые претендовали представители стран-агрессоров.
"Российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОСА", - сообщили в Олимпийском совете Азии.
В МОК обосновали решение.
"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 была исследована, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась невыполнимой по техническим причинам", - говорится в заявлении.
- 29 августа Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) проголосовал за утверждение нормативной базы, позволяющей спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, начиная с 26 февраля 2024 года.
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