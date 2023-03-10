Россиян и белорусов допустят на международные соревнования по фехтованию
Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям
Об этом сообщает Inside The Games.
Сегодня, 10 марта, состоялся внеочередной конгресс Международной федерации фехтования, где и было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
За такое решение проголосовали 89 членов МФФ. Против – 46.
- До начала полномасштабного вторжения в должность президента Международной федерации фехтования занимал россиянин Алишер Усманов. Пока эта должность остается вакантной.
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