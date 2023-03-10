Россиян и белорусов допустят на международные соревнования по фехтованию

Об этом сообщает Inside The Games.

Сегодня, 10 марта, состоялся внеочередной конгресс Международной федерации фехтования, где и было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

За такое решение проголосовали 89 членов МФФ. Против – 46.