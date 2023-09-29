Россиян допустили к Паралимпиаде-2024

Об этом сообщает официальный твиттер организации.

Генассамблея МПК (Международного паралимпийского комитета) и члены организации не поддержали полную приостановку членства России.

Россия получила статус частичной приостановки. Россияне лишились всех прав членства в МПК, однако спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.