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Война с Россией: хроника
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OPINION

Россия живет вне времени. Преступления "без срока давности" ей по барабану

Игорь Гулик
11 октября, 2022 вторник
16:32
Мнение

Все попытки диалога или урезонивания Москвы с позиции современных представлений о мире потерпят фиаско и никогда не будут услышаны

Сегодня президенты 11 стран Евросоюза осудили массированные ракетные обстрелы Россией украинских городов. "Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов по всему миру. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", — говорится в совместном заявлении лидеров европейских государств.

Такие документы имели бы смысл, будь их аудиторией цивилизованная страна, которая живет синхронизировано с цивилизацией. Все попытки диалога или урезонивания Москвы с позиции современных представлений о мире испытывают фиаско и никогда не будут услышаны из-за одного-единственного обстоятельства: Россия живет во внечасье.

Нет, даже не по советским стандартам или мировоззрению, — идеологическая аура хромой империи является макабрическим коктейлем стереотипов, скрипов и предрассудков от Орды до эпохи интернета. Причем архаические акценты в ней доминируют.

Адепты "евразийщины" и "изборского клуба" даже не скрывают своего очарования обезображенной ими же историей, а следовательно и актуальной реальности. О будущем речь не идет, тем более о таких юридических определениях – "без срока давности". Идеолог "Новороссии" Егор Холмогоров прямым текстом пишет, что "поражение России в Украине будет поражением России как таковой, поражением национального мифа россиян о выдуманном "русском мире". И скорее всего поражением окончательным". И далее: "Поражение в Украине будет означать крах российского национального мифа и самосознания. Это значит, что победа должна быть одержана. Если нужно – ценой существования Украины. Если нужно – ценой существования мира. Мы не должны дать вычеркнуть себя из истории. Если что – история должна закончиться вместе с нами».

Впрочем, мы уже слышали и о "ядерном пепле", и о специальном "российском рае" от "самого" Путина. В конце концов, его экспансионистский и имперский бред полностью вписывается в такие же неосвещенные идеи его идейного вдохновителя, идеолога русского фашизма Ивана Ильина: "Племенные швы Европы и других материков совсем не совпадают с государственными границами. Многие "малые племена только и тем спасались в истории, примыкали к более крепкосильным народам… Отделить эти малые племена означало бы – либо передать их новым завоевателям, либо потерять их совсем».

В том-то и дело, что если бы Россия как империя не транслировала вокруг себя свои представления и свои, с позволения сказать, стандарты, то давно бы перестала существовать. Даже учитывая убеждение того же Ильина, что "фашизм был прав, поскольку искал справедливых социально-политических реформ", и что "во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма – это (фашизм.Авт.) было здоровым явлением, нужным и неизбежным".

Трансляция, даже наброски миру средневековья и безальтернативности диктатуры, — вот главный стержень этой войны. Путин хочет не только полного "решения украинского вопроса", чем не оставляет для украинцев альтернативы, Путин желает разрушить демократию как устройство, как форму правления, несовместимую с его представлениями о жизни сообществ.

Поэтому рассказывать ему и его опричникам о "преступлениях без срока давности" и о "условностях" или "рамках приличия" - бесполезно.

Я уже не раз и не дважды подчеркивал, что единственным приемлемым результатом этой войны — и для Украины, и для мира — станет уничтожение Российской Федерации, ее кардинальный демонтаж, демилитаризация, денацификация и депутинизация. Ибо любой другой промежуточный финал всегда будет беременным возрождением русского фашизма и мракобесия.

Если кому-то в высоких политических офисах такой вариант кажется "неприемлемым" или "недальновидным", то смею напомнить, что совсем недавно человечество пережило "катастрофу" (по определению того же Путина) развала СССР. Несмотря на оговорку западных политиков, на самом деле апокалипсиса не случилось. Наоборот, именно незавершенность процесса повлекла за собой нынешнее обострение "российского эго". Именно позиция, при которой Россия тогда стала чем-то вроде "наследника СССР", и взяла на себя и ядерные активы из союзных республик, и нелегитимное участие в международных организациях, в частности ООН, дала основания Путину считать себя "хозяином постсоветского пространства", и тосковать над восстановлением империи.

На этот раз человечество не может позволить себе очередной "танец на граблях". Оно должно поставить окончательную точку в существовании РФ. Именно международное сообщество, потому что инфантильный и избалованный пропагандой российский плебс снова породит монстра.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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