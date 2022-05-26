"Россия жестко наступает на востоке". Зеленский в Давосе потребовал оружие для Украины
Вооруженные Силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на востоке
Об этом рассказал президент Украины в ежедневном обращении к соотечественникам.
Он заявил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе очертил перед мировыми лидерами ситуацию на Востоке Украины.
"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на Востоке. Кое-где враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат. Российские власти приняли показательное решение – они позволили брать на контрактную службу людей старшего возраста. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется", – сказал Зеленский.
По его мнению, нужно время, чтобы отбить у оккупантов это желание. "Еще нужна помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточна, чтобы победить", - заявил президент.
"И я благодарен всем, кто говорил об этом в частности и в Давосе. Кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств. Несмотря на давление от всех, кто застрял в ХХ веке, когда интересами народов действительно часто торговали ради попыток удовлетворить аппетит диктаторов", - подытожил Владимир Зеленский.
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