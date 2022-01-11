"Россия – женского рода": в МИД РФ ответили евродепутату от Польши на обещание "дать по яйцам" в случае вторжения

Об этом Захарова написала в Telegram.

"Россия – женского рода. Очевидно, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – отметила представительница МИД РФ.

Захарова опубликовала этот комментарий после того, как Сикорский отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Лавров назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на "захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза". Это мнение в Twitter опубликовало посольство России в Великобритании.

На это Сикорский ответил: "Осознайте себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным себе языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам".