"Россия – женского рода": в МИД РФ ответили евродепутату от Польши на обещание "дать по яйцам" в случае вторжения
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что бывший глава МИД Польши и евродепутат Радослав Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия
Об этом Захарова написала в Telegram.
"Россия – женского рода. Очевидно, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – отметила представительница МИД РФ.
Захарова опубликовала этот комментарий после того, как Сикорский отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Лавров назвал НАТО геополитическим проектом, направленным на "захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза". Это мнение в Twitter опубликовало посольство России в Великобритании.
На это Сикорский ответил: "Осознайте себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным себе языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам".
- Напомним, между российской и американской делегациями прошли переговоры. Россию представляла делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, а американскую сторону возглавила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман. Одним из главных требований РФ по "гарантиям безопасности" является отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров с США российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам.
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