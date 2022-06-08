"Россия здесь всерьез и навсегда!" – нардеп, избранный от "Слуги народа", перешел на сторону оккупантов
На временно оккупированной территории Херсонской области народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону захватчиков
Этим коллаборант похвастался в соцсетях.
В Facebook Ковалев опубликовал пост о том, что он посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Применяются все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, действующие на территории РФ", – написал коллаборант.
Кроме того, Ковалев отметил, что на встрече "обсуждали статус Херсонской области" и высказался за теснейшую интеграцию с Россией.Алексей Ковалев получил мандат, выиграв выборы в мажоритарном округе Херсонской области, баллотируясь от партии "Слуга народа".
- Напомним, в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
- В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его как подарок от родителей.
- После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили, а 3 мая исключили из партии.
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