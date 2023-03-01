Об этом заявила посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

"Уже сейчас Россия начинает подавать определенные сигналы о том, что продолжение работы "зернового коридора" в таком формате как сейчас, не очень целесообразно", - сказала она.

По ее словам, Украина обратилась к ООН и Турции с призывом не принимать во внимание шантаж России.

"По мнению украинской стороны, реакция должна быть четкой и однозначной со стороны наших партнеров", – сказала она.

Сегодня пропагандистские СМИ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Чавушоглу заявил, что "продление "зернового соглашения" возможно только при учете интересов России".