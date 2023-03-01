Россия заявляет о нецелесообразности продления "зернового соглашения" накануне завершения его действия, — МИД
Представитель МИД Украины заявила, что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор"
Об этом заявила посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.
"Уже сейчас Россия начинает подавать определенные сигналы о том, что продолжение работы "зернового коридора" в таком формате как сейчас, не очень целесообразно", - сказала она.
По ее словам, Украина обратилась к ООН и Турции с призывом не принимать во внимание шантаж России.
"По мнению украинской стороны, реакция должна быть четкой и однозначной со стороны наших партнеров", – сказала она.
Сегодня пропагандистские СМИ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Чавушоглу заявил, что "продление "зернового соглашения" возможно только при учете интересов России".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.31
Покупка 38.31Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное