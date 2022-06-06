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Главная война с Россией Россия заявляет, что нашла способ избежать дефолта

Россия заявляет, что нашла способ избежать дефолта

6 июня, 2022 понедельник
21:50
война с Россией

В РФ изучают новый способ обхода санкций США, не позволяющих Москве обслуживать платежи по долларовым облигациям иностранным инвесторам

Об этом сообщает CNBC.

России грозит исторический дефолт. 25 мая Минфин США отказался продлевать для государства-агрессора действие лицензии, с которым Москва могла бы продолжать обслуживать внешний долг в долларах США. До принятия этого решения Россия могла выполнять свои обязательства перед иностранными инвесторами, осуществляя выплаты в долларах через американские и международные банки.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил российским СМИ, что Москва будет выполнять свои обязательства по внешним долгам в рублях. Но для этого иностранным инвесторам с еврооблигациями нужно будет открыть счета в рублях и жесткой валюте в российских банках, чтоб получить свои деньги.

По его словам, это будет сродни схеме, которую они предложили покупателям российского газа, чтобы получать оплату в рублях. То есть российская сторона будет получать средства в иностранной валюте, а потом конвертировать эти деньги в рубли от имени покупателей газа.

Такой же механизм предлагает Россия и иностранным инвесторам. Единственное отличие – все будет работать в обратном порядке и проходить через Национальный расчетный депозитарий. В настоящее время это финучреждение не попало в санкционный список США, в отличие от ЕС.

Тимоти Эш, старший суверенный стратег BlueBay Asset Management по развивающимся рынкам, заявил CNBC, что иностранные инвесторы вряд ли согласятся прислушаться к просьбам Москвы открыть российские счета. "Я думаю, что это маловероятно... Они не намерены причинять вред своей репутации или идти на риск несоблюдения требований ради пары сотен миллионов долларов. Они не захотят попасть под вторичные санкции американцев".

Эш также скептически относится к тому, что план России позволит ей избежать объявления дефолта рейтинговыми агентствами и международными организациями. Он предполагает, что поскольку все рублевые платежи будут заблокированы Управлением по контролю за иностранными активами минфина США, выплат иностранным инвесторам не будет.

"Сколько бы ниточке не виться, она закончиться для россиян", подытожил эксперт.

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