Россия заявлениями о ядерном оружии расшатывает ситуацию, это не в интересах Китая, - политолог Саакян
Возобновление ядерного шантажа Россией означает, что достичь серьезных договоренностей с Китаем о поддержке не удалось
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Олег Саакян.
"По поводу ядерного оружия в Беларуси, этих заявлений Путина. Я в этом вижу только одну историю: реально добиться серьезных договоренностей с Китаем не удалось. Сейчас угрозы России подмывают планы для Китая и фактически легализуют нуклеаризацию Тихоокеанского региона для сдерживания КНР. Россия сейчас расшатывает не в интересах Китая, а ослабляя его позицию, и легитимизирует обратные шаги от США. Я думаю, что Си Цзиньпин не очень рад подобным заявлениям России по Беларуси", - считает он.
- 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
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