Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Олег Саакян.

"По поводу ядерного оружия в Беларуси, этих заявлений Путина. Я в этом вижу только одну историю: реально добиться серьезных договоренностей с Китаем не удалось. Сейчас угрозы России подмывают планы для Китая и фактически легализуют нуклеаризацию Тихоокеанского региона для сдерживания КНР. Россия сейчас расшатывает не в интересах Китая, а ослабляя его позицию, и легитимизирует обратные шаги от США. Я думаю, что Си Цзиньпин не очень рад подобным заявлениям России по Беларуси", - считает он.